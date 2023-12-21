Çiftçi biçerdöverin helezonuna sıkıştı
Denizli’nin Çivril ilçesinde silaj yapan biçerdöverin helezonuna sıkışan üretici, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olay, Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Sökmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silaj yapan biçerdövere yaklaşan üretici, henüz belirlenemeyen bir şekilde biçerdöverin helezon kısmına sıkıştı.
Yaralı şahsın yardım çağrısı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun uğraş sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Müdahalelerin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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