Bursa'da iş cinayeti: Asansör ile duvar arasına sıkıştı!
Bursa'da bir tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'ndeki fabrikada çalışan Yakup Altun (50) malzeme yüklediği sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun'un öldüğü belirlendi.
İşçinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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