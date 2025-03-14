Balıkesir'de 'fiber internet' vaadiyle vurgun: 2 bin 500 TL dolandırıldı!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kendisini internet sağlayıcısı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı sahte fiber internet kampanyasıyla kandırarak 2 bin 500 TL dolandırdı.

Balıkesir'de 'fiber internet' vaadiyle vurgun: 2 bin 500 TL dolandırıldı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:30

Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir numaradan aranan mağdura, apartmanında fiber internet altyapısına geçiş yapılacağı ve belirli bir ödeme karşılığında kendisine cihaz gönderileceği söylendi.

Dolandırıcının yönlendirdiği IBAN hesabına 2 bin 500 TL gönderen vatandaş, bir süre beklemesine rağmen kendisine herhangi bir cihaz ulaşmadığını fark etti.

Durumu sorgulamak için ilgili internet sağlayıcısının müşteri hizmetlerini arayan mağdur, böyle bir hizmetin sunulmadığını öğrenerek dolandırıldığını anladı.

EMNİYET'TEN UYARI

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.

Kişisel bilgiler ve banka hesap bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizen yetkililer, şüpheli durumların emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Dolandırıcılık mağduru olmamak için internet sağlayıcılarının resmi iletişim kanalları dışındaki taleplere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #bandırma

İlgili Haberler

'Sahte altınla' vurgun! Balıkesir'de 4 kişi suçüstü yakalandı

'Sahte altınla' vurgun! Balıkesir'de 4 kişi suçüstü yakalandı
Balıkesir'de CHP aracına silahlı saldırı düzenlendi!

Balıkesir'de CHP aracına silahlı saldırı düzenlendi!
Balıkesir'de kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'de kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler