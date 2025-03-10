Balıkesir'de kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:28

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:29

Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3-9 Mart'ta göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Altıeylül, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde 4 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 Azerbaycan ve 1 Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.