Balıkesir'de kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de kent genelinde operasyon: 8 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:28

Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3-9 Mart'ta göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Altıeylül, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde 4 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 Azerbaycan ve 1 Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.


Etiketler: #Balıkesir Valiliği #Balıkesir

İlgili Haberler

Edirne'de ekiplerden operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de ekiplerden operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler