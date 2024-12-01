Balıkesir'de ilginç olay: Alkollü 'bisiklet' kullanan kişiye cezai işlem uygulandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde alkollü bisiklet kullanan E.A'ya cezai işlem uygulandı.

Balıkesir'de ilginç olay: Alkollü 'bisiklet' kullanan kişiye cezai işlem uygulandı
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:49

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında ilginç bir olay yaşandı.

E.A. isimli bir bisiklet sürücüsü, yapılan alkol testinde 1.20 promil alkollü çıktı.

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanan sürücü, bisikletini sanayi bölgesinde kilitleyerek yoluna yaya devam etmek zorunda kaldı.

Emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil, trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti.


Etiketler: #Alkol #alkollü içki

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