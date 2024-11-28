Sahte içki imalathane baskın: Etil alkol ele geçirildi, mühürlendi!
Avcılar'da eğlence mekanı ruhsatı alınamayan işyerinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden polis ekipleri adrese yaptığı baskında 25 litre etil alkol ele geçirdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekilerin yaklaşık 7 ay önce eğlence mekanı olarak ruhsat verilmeyen işyerinden yoğun alkol kokusu geldiği ihbarı geldiği ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin adrese yaptığı operasyonda; 25 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aroma vericiler, 207 doluma hazır boş içki şişesi, 87 dolu alkol şişesi bandrolü, 40 alkol şişesi kapağı, 20 litrelik etil alkol dolu bidon, 5 boş bidon ile 3 alkolmetre ve beher kabı ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Etiketler: #Avcılar #Sahte içki #Baskın
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