Sahte içki imalathane baskın: Etil alkol ele geçirildi, mühürlendi!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 19:36

Güncelleme: 28.11.2024 - 19:36

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekilerin yaklaşık 7 ay önce eğlence mekanı olarak ruhsat verilmeyen işyerinden yoğun alkol kokusu geldiği ihbarı geldiği ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin adrese yaptığı operasyonda; 25 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aroma vericiler, 207 doluma hazır boş içki şişesi, 87 dolu alkol şişesi bandrolü, 40 alkol şişesi kapağı, 20 litrelik etil alkol dolu bidon, 5 boş bidon ile 3 alkolmetre ve beher kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.