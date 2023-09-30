Mersin'de iş cinayeti: Siloda temizlik yaparken 7 metre yükseklikten düşüp öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41), temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
İlçedeki bir un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur, dün akşam saatlerinde bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü.
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Yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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