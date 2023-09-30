Mersin'de iş cinayeti: Siloda temizlik yaparken 7 metre yükseklikten düşüp öldü

Yayınlanma: 30.09.2023 - 06:47

Güncelleme: 30.09.2023 - 06:48

İlçedeki bir un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur, dün akşam saatlerinde bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü.

KURTARILAMADI

Yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı