Balıkesir'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, zanlılar Bandırma ilçesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum