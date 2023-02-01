Balıkesir'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:29
Balıkesir'de IŞİD operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, zanlılar Bandırma ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Balıkesir IŞİD gözaltı

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