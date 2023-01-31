İstanbul'da IŞİD ve El-Nusra'ya finansman sağlayan 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda, IŞİD ve El-Nusra gibi örgütlere finansman sağladıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla 'infak' adı altında para transferi yapan şüpheliler olduğunu belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bu sabah saat 07.00'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Restorasyon yine arkadaşa!
- Erdoğan, valiyi azarlamıştı
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek'
- Yılmaz Morgül'den kötü haber!