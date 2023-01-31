İstanbul'da IŞİD ve El-Nusra'ya finansman sağlayan 9 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:17

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:18

İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla 'infak' adı altında para transferi yapan şüpheliler olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bu sabah saat 07.00'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.