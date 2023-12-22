Balıkesir’de IŞİD üyesi 4 kişi yakalandı

Balıkesir’de Irak uyruklu IŞİD terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:58
Balıkesir’de IŞİD üyesi 4 kişi yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir’in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan bir şahsın yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaçan bir şahıs için isi yakalama çalışmaları devam ediyor.


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