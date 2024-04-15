Balıkesir’de IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde "IŞİD silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Susurluk ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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