Balıkesir’de IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:55
Balıkesir’de IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde "IŞİD silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Susurluk ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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