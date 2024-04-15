Balıkesir’de IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:55

Güncelleme: 15.04.2024 - 16:55

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde "IŞİD silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Susurluk ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.