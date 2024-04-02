Kilis'te IŞİD üyesi yakalandı
Kilis'te 'IŞİD terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan M.E. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında durdurulan M.E.'nin 'IŞİD terör örgütü üyesi olma' suçundan arandığını belirledi.
Gözaltına alınan M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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