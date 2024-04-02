Kilis'te IŞİD üyesi yakalandı

Kilis'te 'IŞİD terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan M.E. yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:35
Kilis'te IŞİD üyesi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında durdurulan M.E.'nin 'IŞİD terör örgütü üyesi olma' suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


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