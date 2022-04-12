Balıkesir'de ısınmak için girdiği binayı yaktı

12 Nisan 2022 Salı, 20:08

Edinilen bilgilere göre Bandırma Paşamescit Mh. 56 Sk.'ta meydana gelen metruk bina yangınına Bandırma Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

ISINMAK İÇİN GİRMİŞTİ

Yangının çıkış sebebi kesin bilinmemekle beraber görgü tanıklarına göre bir şahsın ısınmak için binaya girdiği, binadan çıktıktan sonra yangının başladığı belirtiliyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.