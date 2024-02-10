Balıkesir'de kaldırım çöktü: 3 metrelik çukur oluştu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki kaldırımın çökmesiyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu.
Balıkesir'de İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi.
Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu.
Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.
Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'