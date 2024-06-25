Balıkesir’de kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişiden 1’i öldü, 2’si, yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:13
Balıkesir’de kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Çanakkale - İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AD 4893 plakalı kamyonet devrildi.

Kontrolden çıkan F O yönetimindeki kamyonet refüje çarparak devrildi. Kazda, sürücü ve yanındaki H E ve Kenan Memiş yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Devrilen kamyonette bulunan ve ağır yaralanan Kenan Memiş (42) kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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