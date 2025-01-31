Balıkesir'de karbonmonoksit can aldı: Zehirlenen karı koca öldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Koru çiftini yerde hareketsiz halde buldu.
ZEHİRLENDİLER
Yapılan incelemelerde karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Ali ve Fatma Koru çiftinin cenazeleri incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Balıkesir #karbonmonoksit #karbonmonoksit gazı
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