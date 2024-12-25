Balıkesir'de kontrolü kaybeden araç şarampole devrildi... Yaralılar var!

Susurluk ilçesinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'de kontrolü kaybeden araç şarampole devrildi... Yaralılar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:43

Balıkesir-Bursa kara yolunda B.T. idaresindeki 16 AEU 298 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Karapürçek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #Balıkesir #kaza #panelvan #yaralı

İlgili Haberler

Ankara’da korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 10 yaralı

Ankara’da korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 10 yaralı
Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 2'si bebek, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 2'si bebek, 5 kişi yaralandı
Karabük'te 5 araçlık zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Karabük'te 5 araçlık zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler