Balıkesir'de kontrolü kaybeden araç şarampole devrildi... Yaralılar var!
Susurluk ilçesinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Balıkesir-Bursa kara yolunda B.T. idaresindeki 16 AEU 298 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Karapürçek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: #Balıkesir #kaza #panelvan #yaralı
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