Balıkesir'de koyunları otlatırken gölete düşen 10 yaşındaki Emir hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, merada koyunları otlatan 10 yaşındaki Emir Esnek, gölete düştü. Sudan çıkarılan Emir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Bigadiç ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi yakınlarında, kuzeniyle birlikte koyunları otlatmaya çıkan Davutlar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Esnek, iddiaya göre, ayağı kayınca gölete düştü.
Kuzeninin haber vermesi üzerine baba Şenal ve annesi Fadime Esnek, olay yerine gelerek gölete düşen Emir’i sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.
İlgili Haberler
- İzmir'de yol verme cinayetinde yeni gelişme
- Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde iyi hal indirimi rezaleti
- Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 7 kişi serbest
Video Haberler
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
En Çok Okunan Haberler
- 'Cehalettir, böyle bir şey olabilir mi?'
- Norris'den viraj eleştirisi!
- Adım adım nükleer felakete... Çernobil yanıyor
- İstanbul Havalimanı'nda panik anları: Bomba ihbarı...
- Kuvvetli yağış ve kar geliyor
- Tarihi zirve başladı: 6 muhalefet partisi bir arada
- Kritik konuda yer belli oldu
- Derbide gülen taraf Galatasaray oldu!
- Gölete düşen 10 yaşındaki çocuktan acı haber
- Elon Musk en çok korktuğu şeyi açıkladı