Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu’nda Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 10 ALU 102 plakalı minibüs refüje çarparak devrildi.
İhbarın alınması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Balıkesir #Minibüs #kaza
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