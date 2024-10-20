Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 13:19

Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu’nda Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 10 ALU 102 plakalı minibüs refüje çarparak devrildi.

İhbarın alınması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Balıkesir #Minibüs #kaza

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