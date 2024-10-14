Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde lastiği patlayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 17’nci kilometresindeki Karşıyaka köyü mevkisinde meydana geldi.
Adilcevaz’dan Erciş’e hareket eden 06 DN 9693 plakalı kapalı kasa transit minibüs, tekerinin patlaması sonucu yol kenarındaki direğe çarparak şarampole yuvarlandı.
Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Abdullah Gültay ve Muhammet Gültay yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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