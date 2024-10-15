Aydın'da işçi minibüsü devrildi: Yaralılar var!

Aydın’ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında işçi minibüsü devrilirken, kazada 11 kişi yaralandı.

Aydın'da işçi minibüsü devrildi: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:33

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri ve işçi minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile işçi minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaralıları teker teker devrilen minibüs içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #aydın #İşçi #Minibüs #kaza

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