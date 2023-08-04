Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:13
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda saat 15.25’te yangın çıktı.

İlk müdahalenin havadan helikopterle yapıldığı yangın bölgesine 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 uçak ve 52 personel sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma sürdürüyor.


Balıkesir ormanlık alan Orman Yangın

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