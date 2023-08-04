Balıkesir’de orman yangını
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda saat 15.25’te yangın çıktı.
İlk müdahalenin havadan helikopterle yapıldığı yangın bölgesine 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 uçak ve 52 personel sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma sürdürüyor.
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