Kastamonu'da 3 ev yandı: Oğlunu yangından kurtarırken yaralandı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:36

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:47

Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde Muzaffer Kaya'ya ait ahşap evde, saat 07.30 sıralarında elektrik tesisatından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki Hanım Özalp ve Ömer Gebeş'e ait evlere de sıçradı. Alevlerin sardığı evlerde bulunanlar, dışarıya çıktı.

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN...

Muzaffer Kaya, evde mahsur kalan oğlu Ali Kaya’yı dışarıya çıkarırken, hafif yaralandı. İhbar üzerine köye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Kaya, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 ev tamamen yandı, 1 evde de zarar gördü.

"KORKUP İÇERİ KAÇTI"

Sırt kısmında yanık oluşan Muzaffer Kaya, kahvaltı edecekleri sırada evin çatısının yandığını fark ettiklerini belirterek, "Çocuk yanımdaydı, korkup içeri kaçtı. Biz de 'söndürebilir miyiz' diye bakınıyorduk. Sonra içeri giremedim, alev çok hızlıydı. Çocuk içeride kaldı, ben de dışarıda kaldım. Gittim arka balkondan girdim çocuğumu kurtardım" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.