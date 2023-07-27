Balıkesir'de orman yangını: 5 saatte kontrol altına alındı!

İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:41
Balıkesir'de orman yangını: 5 saatte kontrol altına alındı!
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Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı.

Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale edildi. 

KONTROL ALTINA ALINDI 

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin tespiti için de çalışma başlatıldı. 


Balıkesir helikopter müdahale Orman Yangın

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