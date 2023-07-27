Balıkesir'de orman yangını: 5 saatte kontrol altına alındı!
İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı.
Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin tespiti için de çalışma başlatıldı.
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