Milas'ta makilik alanda yangın... Alevler ormana ulaştı!

Muğla Milas'ta bulunan makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerin ormana ulaştığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:40
Milas'ta makilik alanda yangın... Alevler ormana ulaştı!
Abone Ol google-news

Milas-Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

ALEVLER ORMANA ULAŞTI!

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, rüzgârın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı.

Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile müdahalenin sürdüğü aktarıldı.


alev Bodrum itfaiye maki milas muğla orman yangını Yangın

İlgili Haberler

Urla'da orman yangını

Urla'da orman yangını
Muğla'da ormanlık alanda yangın: 1,5 saatte kontrol altına alındı!

Muğla'da ormanlık alanda yangın: 1,5 saatte kontrol altına alındı!
Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

En Çok Okunan Haberler