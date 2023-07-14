Milas'ta makilik alanda yangın... Alevler ormana ulaştı!
Muğla Milas'ta bulunan makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerin ormana ulaştığı aktarıldı.
Milas-Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
ALEVLER ORMANA ULAŞTI!
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, rüzgârın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı.
Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile müdahalenin sürdüğü aktarıldı.
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