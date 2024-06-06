Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:37
Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Edinilen bilgiye göre, Havran’ın Eğmir Mahallesi’nde saat 14.45’te çıkan orman yangınına ilk müdahale 14.52’de yapıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopter, 2 uçak; karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personel ile etkin bir şekilde devam ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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