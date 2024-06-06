Metruk binada yangın paniği

Ankara'nın Haymana ilçesinde gece saatlerinde metruk binada patlama sonrası çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:08
Metruk binada yangın paniği
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Haymana'da saat 23.00metruk bir binadan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Patlama sonrası binada yangın çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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