Metruk binada yangın paniği

Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:08

Güncelleme: 06.06.2024 - 08:08

Haymana'da saat 23.00metruk bir binadan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Patlama sonrası binada yangın çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.