Evinin yakınında çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi

Burdur’da evininin yakınında çıkan otluk yangınını söndürmek isterken kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:56
Evinin yakınında çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi
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Burdur merkez Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi üzerinde edinilen bilgilere göre evinin önünde bulunan arazide ağaç yetiştiren Ali Yıldıran (60) bahçede çıkan kuru otları yakmak isterken alevlerin bir anda büyümesi üzerine yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Ali Yıldıran kalp krizi geçirerek yere yığıldı.


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