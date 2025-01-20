Balıkesir'de otomobil kamyona çarptı: Yaralılar!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil kamyona çarptı: Yaralılar!
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:13

Alınan bilgiye göre, R.U. idaresindeki 34 DYK 059 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolu Akçapınar Mahallesi Kavşağı'nda S.K. yönetimindeki 54 HL 100 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.U. (42), S.U. (12), H.U. (66) ve M.U. (7) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Balıkesir #kamyon

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