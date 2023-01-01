Balıkesir'de piknik tüpünden sızan gaz can aldı!

Balıkesir'in Havran ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

İHA
01 Ocak 2023 Pazar, 17:54
Balıkesir'de piknik tüpünden sızan gaz can aldı!
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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde Ahmet Emir Dönmez, (38) banyoya girdikten sonra piknik tüpünü kullandı.

Oğullarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine içeri giren anne ve babası, Dönmez'i hareketsiz halde buldu.

Ailenin 112'yi araması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri eve geldi.

Sağlık ekipleri, Dönmez'in olay yerinde öldüğünü tespit etti. Dönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 



Balıkesir Tüp piknik tüpü

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