Kayseri'de evde tüp patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
22 Aralık 2022 Perşembe, 16:19
Kayseri'de evde tüp patladı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'nin Develi ilçesi Epçe Mahallesi'nde bir evin mutfağındaki LPG tüpünden sızan gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlamada evde bulunan baba S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Anne F.Ç. ve oğlu F.Ç. ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, patlamanın etkisiyle bir bölümü yıkılan evde inceleme yaptı.


Kayseri Tüp ev

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