Kurucaşile açıklarında hortum kamerada

Bartın'da denizde oluşan hortum, tedirgin etti. Hortum etkisini karaya ulaşmadan yitirdi.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 13:46
Kurucaşile açıklarında hortum kamerada
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Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Tedirginliğe neden olan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Bartın hortum
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