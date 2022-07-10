Kurucaşile açıklarında hortum kamerada
Bartın'da denizde oluşan hortum, tedirgin etti. Hortum etkisini karaya ulaşmadan yitirdi.
Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Tedirginliğe neden olan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.
Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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