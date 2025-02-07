Balıkesir'de senet çetesine eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!

Balıkesir'de jandarma ekipleri, yurttaşlara zorla boş senet imzalatarak yüksek faizlerle borçlandırdığını tespit ettiği şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda senet ve ateşli silah ele geçirilirken, olaylara karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de senet çetesine eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:39

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yurttaşlara zorla boş senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şüpheliye ait 5 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin; "maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini artırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri ve sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları, borcunu ödemeyen şahısları tehdit ve baskı altına alarak malvarlıklarına el koydukları ve bu yol ile 7 yurttaşı mağdur ederek haksız kazanç elde ettikleri" aktarıldı.

Yapılan operasyonda; 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, bir ipotek belgesi, 2 borç-alacak defteri, bir gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, bir bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #haksız kazanç #Operasyon #senet

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