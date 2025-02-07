Suç örgütü liderini tehdit etti, aracından inerken öldürüldü

Adana'da oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Keçebaş'ın, bir süre önce suç örgütü lideri Ramazan Bayğara'yı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Suç örgütü liderini tehdit etti, aracından inerken öldürüldü
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:28

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıktı.


Etiketler: #suç örgütü #Adana

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