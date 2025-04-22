Balıkesir'de şüpheli kadın ölümü: Oğlu gözaltına alındı!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:25

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:26

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ayten M. (75), komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi. Harekete geçen emniyet ekipleri, kapıyı açarak eve girdi.

"ANNEM İÇERİDE UYUYOR"

Polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı. Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye "Annen nerede?" diye soru soran polisler, "İçeride uyuyor" yanıtını aldı. Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sorulara mantıklı yanıtlar veremediği öğrenilen Ş.M., önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise, Ş.M.'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda, yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 'şüpheli ölüm' denildi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EV, ÇÖPLERİN TEMİZLENMESİ İÇİN BOŞALTILDI!

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırma yaptı. Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise, belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Ayrıca, 'çöp eve' dönüşmüş olduğu görülen ev, ayrıntılı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında 'Ruhun Deşifresi' adlı bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.