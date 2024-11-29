Balıkesir'de süt tankeri yoldan çıktı: 1 kişi yaralandı!
Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manyas-Gönen yolu kavşağında A.A. yönetimindeki 35 HC 3181 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye ekipleri, kazaya müdahale ederek araçta bulunan yaralıyı çıkardı. Yaralı A.A., sağlık ekiplerine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Manyas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #Balıkesir #kaza #Manyas #yaralı
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