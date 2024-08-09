Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Altıeylül ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda iki şüpheliyi yakaladı. İstihbari çalışmalar sonucu belirlenen 2 ikamet, 2 tarla ve 2 araçta yapılan operasyonlarda 560 gram kubar esrar ve 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:09
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlama amacıyla suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.


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