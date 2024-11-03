Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 12:28

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince geçen gün il merkezinde yapılan çalışmada; 5bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yapılan çalışmada yakalanan 2 şahıs E. K. (29) ve M.K. (19) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #uyuşturucu #Operasyon

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