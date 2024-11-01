Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 106 şahıs yakalandı

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 106 şahıs ise gözaltına alındı.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: 106 şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:04

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri ve toplumu uyuşturucunun zararlarından korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında yapılan operasyonlarda 113 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 208 gram esrar ve 92 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 106 kişi ise gözaltına alındı.


Etiketler: #sivas

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