Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Dursunbey'de İbrahim Enes Bulut (21) ve Emre K. (21), dün gece Suçıktı mevkisinde İbrahim Can ile karşılaştı.
İddiaya göre, 3 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can ve Bulut hayatını kaybederken, Emre K. ise tedaviye alındı.
Olaya karışan 3 kişinin, 'uyuşturucu satmak', 'yaralama', 'darp' gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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