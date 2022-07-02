Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

DHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:14
Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Dursunbey'de İbrahim Enes Bulut (21) ve Emre K. (21), dün gece Suçıktı mevkisinde İbrahim Can ile karşılaştı.

İddiaya göre, 3 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can ve Bulut hayatını kaybederken, Emre K. ise tedaviye alındı.

Olaya karışan 3 kişinin, 'uyuşturucu satmak', 'yaralama', 'darp' gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Balıkesir kavga bıçaklı kavga silahlı kavga
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler