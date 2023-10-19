İki ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:40

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda 2 ilde belirlenen 6 adrese dün akşam saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, 175 obje ve sikke, tarihi eser işaret ve sembolleri yazılı kitap, 2 dedektör, 3 el telsizi, 4 telsiz bataryası, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

ESERLER ARKEOLOJİ MÜZESİNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili Ö.Ö., İ.E.Ç., H.Y.T., H.İ.G., B.Ö. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tarihi eserler ise, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarihi eserlerin yapılan inceleme sonrası hangi döneme ait olduğunun belirleneceği öğrenildi.

