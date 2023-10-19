İki ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı!

Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:40
İki ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda 2 ilde belirlenen 6 adrese dün akşam saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, 175 obje ve sikke, tarihi eser işaret ve sembolleri yazılı kitap, 2 dedektör, 3 el telsizi, 4 telsiz bataryası, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

ESERLER ARKEOLOJİ MÜZESİNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili Ö.Ö., İ.E.Ç., H.Y.T., H.İ.G., B.Ö. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tarihi eserler ise, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarihi eserlerin yapılan inceleme sonrası hangi döneme ait olduğunun belirleneceği öğrenildi.


adli kontrol adres arkeoloji eser İzmir aydın kaçak müze Operasyon Sikke tarihi eser tarihi tarihi eser kaçakçılığı

İlgili Haberler

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
İsviçre iade etti: 37 tane tarihi eser Türkiye’ye getirildi

İsviçre iade etti: 37 tane tarihi eser Türkiye’ye getirildi

En Çok Okunan Haberler