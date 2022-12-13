Balıkesir'deki kadın cinayetine tepki: 'Artık sabrımız kalmadı'

13 Aralık 2022 Salı, 10:51

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Alman uyruklu 53 yaşındaki Gisela Uysal, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Süleyman K. tarafından evinin önünde tabancayla vuruldu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gisela Uysal’ın öldüğü tespit edildi. Süleyman K. (66) ise olay yerinden uzaklaştıktan sonra kendi evinde aynı tabanca ile yaşamına son verdi.

Konuyla ilgili jandarma ve polis, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma başlattı. Silahlı saldırıda ölen Gisela Uysal, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kadıköy Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Uysal’ın mahallesinde ve çevresinde çok sevildiği, fırsat buldukça yürüyüş grupları ile Kazdağları’nda yürüyüşler yaptığı öğrenildi.

"ARTIK SABRIMIZ KALMADI"

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması ise konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı;

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yetkililerden acil açıklama ve kadın cinayetleri için önlem bekliyoruz!

Balıkesir İli, Edremit İlçesi Akçay’da Gisela Uysal adlı Alman bir kadın arkadaşımızın öldürüldüğünü öğrenmenin öfkesi içindeyiz.

Körfezde bu kaçıncı cinayet? Önlem almak için daha kaç kadının öldürülmesini bekliyorsunuz? Türkiye’li bir vatandaşla evlenip Türkiye’ye yerleştiği ancak daha sonra eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı bilinen Gisela, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda bir dönem arkadaşlık ettiği ancak daha sonra ayrıldığı Süleyman Karaarslan tarafından evinin önünde öldürüldüğü ve Süleyman Karaarslan’ın daha sonra kendi evinde intihar ettiği belirtiliyor. Yine yapılan paylaşımlarda, Gisela’nın ölüm tehdidi aldığı ve bunu yakınındaki arkadaşları ile paylaştığı görülüyor.

Henüz resmi makamlardan, Kaymakamlıktan, jandarmadan, emniyetten bu konuda yapılmış bir açıklama yok. Gisela’nın canına kıydığı tahmin edilen Süleyman Arslan’ın facebook profilinde Adalet Bakanlığı mensubu olduğu yazılı…Cinayet haberinin basında yer almamasının nedeni acaba Süleyman Arslan’ın mesleği midir?

DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Kadın katliamları artık cins kırıma dönüştü…Edremit Körfezi’nde ve Türkiye’nin her yanında her gün en az üç kadın erkekler tarafından katlediliyor! Katiller, erkek egemen sistem ve değer yargılarından güç buluyor. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması olarak bugüne kadar Edremit Körfezi’nde çokça kadın ve çocuk cinayetine tanıklık ettik. Kadın cinayeti davalarını takip ediyor ve adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ancak artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için hem Körfez’de hem ülke çapında köklü politikalara ve kurumsal mekanizmalara ihtiyacımız var. Edremit’te şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri ve destek alabilecekleri bir kadın danışma merkezi yok. Bu konuda yaptığımız tüm başvurular sonuçsuz kaldı.

Kadınların yaşamını koruyan, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet karşısında kadın ve LGBT+’ lar için bir güvence olan İstanbul Sözleşmesi’nden imzalarını çekenler, bu cinayetlerin daha da artacağını bilmiyorlar mıydı?

Körfezde kocaları, eski kocaları, erkek arkadaşları, oğulları, babaları tarafından katledilen Esra Gövem, Hanife Akman, Emine Kuru, Fatma Karabulut, Aygül Yönyül, Pınar Ç, Zeynep Çeliksoy, Işıl Çetkin, Selin Kartal, Yonca Tatarka, Merivan, Vusule Yaşar’ın, minik Kuzey Efe’nin kanları daha yerde kurumadı.

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Emniyeti ve Jandarma’sından Gisela’nın öldürülmesi ile ilgili acil bir açıklama ve aşağıdaki sorularımıza yanıt bekliyoruz:

· Gisela tehdit alıyor muydu? Bu tehdidi kolluğa bildirmiş miydi?

· Gisela’nın koruma kararı var mıydı? Karar var ise Gisela’nın korunması için önlem alındı mı?

Kadın katliamlarının önlenmesi için acilen ve etkin politikaların ve kurumsal mekanizmaların oluşturulmasını istiyoruz!"



