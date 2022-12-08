Antalya'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak öldürdü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yusuf T. isimli erkek, tartıştığı annesi Zübeyde T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince yakalanan Yusuf T. gözaltına alındı.
Aydın'da Merkez Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki apartmanda, 37 yaşındaki Yusuf T. ile annesi Zübeyde T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T., annesini bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Zübeyde T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından Yusuf T. gözaltına alırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.
İlgili Haberler
- Bartın'da kadın cinayeti: Eşini oğlunun önünde bıçaklayarak öldürdü
- Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Yekta Hezer isimli erkek ablası Bahar Hezer'i öldürdü
- Denizli'de kadın cinayeti: Eşinin başını kesti, babasını bıçakladı!
- İstanbul'da kadın cinayeti: 10 yıllık eşi çalışmak isteyince bıçaklayarak öldürdü
-
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler
- İYİ Parti'den AKP'ye geçen vekile tepki
- Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar ettiler!
- AKP'li isim konuştu
- Diyanet'ten günler sonra istismar açıklaması
- Demirtaş: Öfkeden yerimde duramıyorum
- Türkiye'de de forma giyen Jesic hayatını kaybetti!