Antalya'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak öldürdü

08 Aralık 2022 Perşembe, 18:55

Aydın'da Merkez Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki apartmanda, 37 yaşındaki Yusuf T. ile annesi Zübeyde T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T., annesini bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Zübeyde T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Yusuf T. gözaltına alırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.