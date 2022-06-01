Balıkesir'deki konserler iptal edildi
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapsamında verilecek konserler iptal edildi.
Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi sonrası Balıkesir'de düzenlenecek olan konserler iptal edildi.
2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali nedeniyle düzenlenecek olan konserlerin iptal edildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada "Şehidimiz olması nedeniyle Çamlık alanımızdaki konserler iptal edilmiştir" denildi.
Video Haberler
- İstanbul Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu
- Freni patlayan otomobil 'akaryakıt istasyonuna' girdi
- Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
- Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
- Et ve Süt Kurumu toplantısını terk ettiler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'