Balıkesir'deki konserler iptal edildi

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapsamında verilecek konserler iptal edildi.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:13
Balıkesir'deki konserler iptal edildi
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Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi sonrası Balıkesir'de düzenlenecek olan konserler iptal edildi.

2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali nedeniyle düzenlenecek olan konserlerin iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Şehidimiz olması nedeniyle Çamlık alanımızdaki konserler iptal edilmiştir" denildi.


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