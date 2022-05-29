Konser yasaklarına karşı 57 baro ayağa kalktı: Sanattan korkmayın

29 Mayıs 2022 Pazar, 19:01

57 baro, belediye ve valiliklerin son dönemlerdeki konser, festival ve etkinlik yasaklarına karşı ortak açıklama yaptı.

"Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir" başlıklı açıklamada, "Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde ifade özgürlüğü üzerinde şiddetlenen basıncı kaygıyla gözlemlemekteyiz. Demokratik sistemlerde yaşam şansı olmayan bu yaklaşımın yeni hedefi sanatsal ifade özgürlüğü olmuştur. Son aylarda ülkenin çeşitli kentlerinde konser, tiyatro, festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin hukuka aykırı kararlar alınmakta, hazırlıkları tamamlanmış etkinlikler iptal edilmektedir.

Yasaklara/iptallere konu etkinlik ve sanatçılar dikkate alındığında; ana dile, kültüre, yaşam tarzına ve cinsiyetlere yönelik ayrımcı, keyfi ve siyasi saiklerle bu kararların alındığı görülmektedir.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklamalar, belediye veya valilikler tarafından kabul görerek sanata müdahale ile sonuçlanmaktadır. Uygarlaşmanın önemli kaynak merkezlerinden biri sanatsal üretimdir.

Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz. Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir."

1. Adana Barosu

2. Adıyaman Barosu

3. Ağrı Barosu

4. Aksaray Barosu

5. Ankara Barosu

6. Antalya Barosu

7. Ardahan Barosu

8. Artvin Barosu

9. Aydın Barosu

10. Balıkesir Barosu

11. Bartın Barosu

12. Batman Barosu

13. Bilecik Barosu

14. Bingöl Barosu

15. Bitlis Barosu

16. Bolu Barosu

17. Burdur Barosu

18. Bursa Barosu

19. Çanakkale Barosu

20. Çankırı Barosu

21. Denizli Barosu

22. Diyarbakır Barosu

23. Eskişehir Barosu

24. Gaziantep Barosu

25. Giresun Barosu

26. Hakkari Barosu

27. Hatay Barosu

28. Iğdır Barosu

29. Isparta Barosu

30. İstanbul Barosu

31. İzmir Barosu

32. Kars Barosu

33. Kastamonu Barosu

34. Kırıkkale Barosu

35. Kırklareli Barosu

36. Kocaeli Barosu

37. Manisa Barosu

38. Mardin Barosu

39. Mersin Barosu

40. Muğla Barosu

41. Muş Barosu

42. Nevşehir Barosu

43. Ordu Barosu

44. Trabzon Barosu

45. Dersim Barosu

46. Sakarya Barosu

47. Samsun Barosu

48. Siirt Barosu

49. Sinop Barosu

50. Urfa Barosu

51. Şırnak Barosu

52. Tekirdağ Barosu

53. Tokat Barosu

54. Uşak Barosu

55. Van Barosu

56. Yalova Barosu

57. Zonguldak Barosu