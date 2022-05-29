Konser yasaklarına karşı 57 baro ayağa kalktı: Sanattan korkmayın
Üst üste gelen konser ve etkinlik iptali sonrasında ortak açıklama yapan 57 baro ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Barolardan yapılan açıklamada, "Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir" denildi.
57 baro, belediye ve valiliklerin son dönemlerdeki konser, festival ve etkinlik yasaklarına karşı ortak açıklama yaptı.
"Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir" başlıklı açıklamada, "Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde ifade özgürlüğü üzerinde şiddetlenen basıncı kaygıyla gözlemlemekteyiz. Demokratik sistemlerde yaşam şansı olmayan bu yaklaşımın yeni hedefi sanatsal ifade özgürlüğü olmuştur. Son aylarda ülkenin çeşitli kentlerinde konser, tiyatro, festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin hukuka aykırı kararlar alınmakta, hazırlıkları tamamlanmış etkinlikler iptal edilmektedir.
Yasaklara/iptallere konu etkinlik ve sanatçılar dikkate alındığında; ana dile, kültüre, yaşam tarzına ve cinsiyetlere yönelik ayrımcı, keyfi ve siyasi saiklerle bu kararların alındığı görülmektedir.
Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklamalar, belediye veya valilikler tarafından kabul görerek sanata müdahale ile sonuçlanmaktadır. Uygarlaşmanın önemli kaynak merkezlerinden biri sanatsal üretimdir.
Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz. Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir."
1. Adana Barosu
2. Adıyaman Barosu
3. Ağrı Barosu
4. Aksaray Barosu
5. Ankara Barosu
6. Antalya Barosu
7. Ardahan Barosu
8. Artvin Barosu
9. Aydın Barosu
10. Balıkesir Barosu
11. Bartın Barosu
12. Batman Barosu
13. Bilecik Barosu
14. Bingöl Barosu
15. Bitlis Barosu
16. Bolu Barosu
17. Burdur Barosu
18. Bursa Barosu
19. Çanakkale Barosu
20. Çankırı Barosu
21. Denizli Barosu
22. Diyarbakır Barosu
23. Eskişehir Barosu
24. Gaziantep Barosu
25. Giresun Barosu
26. Hakkari Barosu
27. Hatay Barosu
28. Iğdır Barosu
29. Isparta Barosu
30. İstanbul Barosu
31. İzmir Barosu
32. Kars Barosu
33. Kastamonu Barosu
34. Kırıkkale Barosu
35. Kırklareli Barosu
36. Kocaeli Barosu
37. Manisa Barosu
38. Mardin Barosu
39. Mersin Barosu
40. Muğla Barosu
41. Muş Barosu
42. Nevşehir Barosu
43. Ordu Barosu
44. Trabzon Barosu
45. Dersim Barosu
46. Sakarya Barosu
47. Samsun Barosu
48. Siirt Barosu
49. Sinop Barosu
50. Urfa Barosu
51. Şırnak Barosu
52. Tekirdağ Barosu
53. Tokat Barosu
54. Uşak Barosu
55. Van Barosu
56. Yalova Barosu
57. Zonguldak Barosu
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