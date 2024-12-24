Akdeniz'de korku dolu anlar: Patlamanın ardından battı

Rusya’ya ait bir kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığı, 2 mürettebatın kaybolduğu belirtildi.

Akdeniz'de korku dolu anlar: Patlamanın ardından battı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:46

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ursa Major” isimli bir kargo gemisinin İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığı ifade edildi.

Geminin makine dairesinde dün meydana gelen bir patlamanın ardından battığı kaydedilen açıklamada, 16 mürettebattan 14’ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü belirtildi.

 

Kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ursa Major’un 11 Aralık’ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinden Vladivostok’a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.


Etiketler: #Rusya #kargo gemisi

İlgili Haberler

Rusya'da beklentilerin aksine faiz kararı alındı: Moskova Borsası sert yükseldi!

Rusya'da beklentilerin aksine faiz kararı alındı: Moskova Borsası sert yükseldi!
‘Rusya, Esad’ı koz olarak kullanabilir’

‘Rusya, Esad’ı koz olarak kullanabilir’
Rusya, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkaracak mı?

Rusya, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkaracak mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler