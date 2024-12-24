Akdeniz'de korku dolu anlar: Patlamanın ardından battı
Rusya’ya ait bir kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığı, 2 mürettebatın kaybolduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ursa Major” isimli bir kargo gemisinin İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığı ifade edildi.
Geminin makine dairesinde dün meydana gelen bir patlamanın ardından battığı kaydedilen açıklamada, 16 mürettebattan 14’ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü belirtildi.
The Russian cargo ship „Ursa Major“ sank in the Mediterranean Sea. In this footage it is heavily listing to starboard. Reportedly, an explosion occurred.— (((Tendar))) (@Tendar) December 24, 2024
This expensive Russian ship was on route to Vladivostok and transported heavy mobile cranes for the harbor.
Source:… pic.twitter.com/dpAYTZmaDy
Kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.
Ursa Major’un 11 Aralık’ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinden Vladivostok’a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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