Akdeniz'de korku dolu anlar: Patlamanın ardından battı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ursa Major” isimli bir kargo gemisinin İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığı ifade edildi.

Geminin makine dairesinde dün meydana gelen bir patlamanın ardından battığı kaydedilen açıklamada, 16 mürettebattan 14’ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü belirtildi.

The Russian cargo ship „Ursa Major“ sank in the Mediterranean Sea. In this footage it is heavily listing to starboard. Reportedly, an explosion occurred.



This expensive Russian ship was on route to Vladivostok and transported heavy mobile cranes for the harbor.



