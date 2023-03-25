Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale dönmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu.
Suyu durulmaya başlayan Balıklıgöl’ü bu kez de sel felaketi vurdu. Göl, yeniden çamur rengini aldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye buna bağlı olarak balıklar da yeniden gözükmeye başladı.
Yem atılmasının yasak olduğu göle sürekli temiz oksijen pompalanıyor.
Öte yandan Şanlıurfa’da 14-15 Mart'ta yaşanan selin oluşturduğu hasarın giderilmesine ve sokakların temizlenmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
Bölgede çalışma yapan ekipler, hasar alan binaların çamurlu olan dış duvarlarını köpüklü suyla yıkayıp, boyayarak selin izlerini silmeye çalışıyor.
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