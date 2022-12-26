İzmir'de panik anları... Balkon çöktü: 1 yaralı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:13

Ulubatlı Mahallesi 1217 Sokak'ta, saat 11.30 sıralarında E.G., iki katlı evin üst katındaki balkonda otururken çökme oldu. E.G., çöken balkonla birlikte düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.G., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Tedaviye alınan E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.