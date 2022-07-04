Balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman'da, oynarken oyuncağına basıp dengesini kaybederek 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab Kepir, yaralandı.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:56
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı
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Mümine Hatun Mahallesi 1495'inci Sokak'ta Muhammet Musab Kepir, 4 Temmuz Pazartesi saat 11.00 sıralarında 1'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken oyuncağına basınca dengesini kaybederek zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Muhammet Musab, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. 


Balkon Çocuk KARAMAN
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