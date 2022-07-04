Balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı
Karaman'da, oynarken oyuncağına basıp dengesini kaybederek 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab Kepir, yaralandı.
Mümine Hatun Mahallesi 1495'inci Sokak'ta Muhammet Musab Kepir, 4 Temmuz Pazartesi saat 11.00 sıralarında 1'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken oyuncağına basınca dengesini kaybederek zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Muhammet Musab, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Video Haberler
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Metroda 'alkol' kavgası
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Yunanistan’da 53 noktada orman yangını
- Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
- Saldırıdan denize atlayarak kurtuldular
- Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem