Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti, ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Samsun’da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, hastanede çocuklarının ölüm haberini alan ailesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:23
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti, ailesinin feryatları yürekleri dağladı
Abone Ol google-news

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yere düşerek ağır yaralanan Irak uyruklu çocuk, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın’nın feryatları yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da tedavisi tamamlanan 5 baykuş doğaya bırakıldı

Samsun'da tedavisi tamamlanan 5 baykuş doğaya bırakıldı
Samsun’da yaşam savunucuları ayakta: Sokak hayvanları katliamı yapanların iki yakası bir araya gelmeyecek

Samsun’da yaşam savunucuları ayakta: Sokak hayvanları katliamı yapanların iki yakası bir araya gelmeyecek
Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler